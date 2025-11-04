Politano non ha dubbi: “Dobbiamo tenerci sempre dentro la lezione avuta dal Psv”

Uno degli imprescindibili del Napoli di Conte è sicuramente Matteo Politano, che anche stasera contro l’Eintracht sarà titolare, e ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara non ha avuto dubbi, come sottolinea Il Mattino. “Solo con il Torino Politano ha respirato. Poi in campo c’è sempre lui. Ovvio, gli pesa segnare con il contagocce, ma si fa fatica trovare una sua prestazione insufficiente. Anche stasera nel tridente e nel 4-3-3 ci sarà lui. Con Hojlund e Neres. «Dobiamo tenerci sempre dentro la lezione avuta dal Psv, quello choc è fondamentale per andare avanti in Italia e in Europa – dice Politano – Abbiamo preso una bella batosta ed ogni tanto bisogna ricordarsi di averla presa. Quando giochi in Champions devi andare forte perché tutti gli altri vanno forte altrimenti rischi brutte figure. Siamo stati bravi a reagire bene con Inter, Lecce, anche col Como, ma meglio non dimenticare i sei gol presi in Olanda». Tre gol nelle ultime 52 presenze, Politano non nasconde che è sicuramente un rammarico quello di aver smarrito la via della rete. «È naturale, mi pesa, ma io sono a disposizione della squadra, poi, è naturale, vorrei fare più gol e assist, ma al momento non stanno arrivando e dobbiamo pensare alla squadra e ciò che chiede Conte. Cercherò di migliorare sotto questo punto di vista»”.

