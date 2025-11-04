Pierpaolo Marino: “Le parole di Conte ricordano quelle di Diego”

L’ex ds del Napoli, Pierpaolo Marino, ha parlato durante la trasmissione “Il Bello del Calcio”, sottolineando le parole di Antonio Conte, pronunciate ieri pomeriggio in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Eintracht. Il Mattino scrive: “Diamo fastidio, questo ha detto Conte alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht. E l’ex dg del Napoli Pierpaolo Marino, braccio destro di De Laurentiis nei primi anni della sua presidenza dal 2024 al 2009, fa un parallelo con Maradona, cioè quanto affermava Diego nella stagione 1986-1987, quella del primo scudetto. Intervenendo alla trasmissione “Il Bello del calcio” su Televomero, Marino, che era all’epoca ds del Napoli, ha detto: «Le parole di Conte ricordano quelle di Diego. In quel momento il Nord faceva una guerra tremenda verso il Napoli del primo scudetto, io dovevo fare la guerra tutti i lunedì e quindi capisco. Nell’anno dello scudetto Ferlaino dovette farsi eleggere consigliere federale, io ero al “Processo” di Biscardi per creare paura, è una strategia, fa parte della politica. Maradona ci difendeva come Conte adesso. Io non condivido gli appelli ai napoletani di Conte, i napoletani sono intelligenti e sanno distinguere»”.

