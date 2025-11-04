Nuova raffica di droni e missili, Mosca avanza a Pokrovsk – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos

Le Forze Armate russe hanno lanciato una nuova raffica di bombardamenti – impiegati droni e missili, tra i quali anche i Kinzhal – mentre sul terreno la campagna militare avrebbe fatto registrare un’avanzata nella parte orientale del paese, in particolare nella città di Pokrovsk, nel Donetsk, secondo quanto riferito da Mosca.

