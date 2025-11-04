Nuova raffica di droni e missili, Mosca avanza a Pokrovsk – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos
Le Forze Armate russe hanno lanciato una nuova raffica di bombardamenti – impiegati droni e missili, tra i quali anche i Kinzhal – mentre sul terreno la campagna militare avrebbe fatto registrare un’avanzata nella parte orientale del paese, in particolare nella città di Pokrovsk, nel Donetsk, secondo quanto riferito da Mosca.
Iscriviti e segui “Notizie dall’Ucraina”:
YouTube: https://bit.ly/3FqWppn
Spreaker: https://bit.ly/42g2ONG
Apple Podcasts: https://apple.co/3JE1OMi
Spotify: https://spoti.fi/40bpm0v
Amazon Music: https://amzn.to/40HVQ37
Audible: https://bit.ly/4370ARc
Adnkronos: podcast/adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/)