Napoli, non si prevede un rientro prima di Marzo

Nonostante le difficoltà legate ai troppi infortuni, Antonio Conte ha voluto ieri ribadire in conferenza stampa la solidità e il valore della squadra azzurra. L’emergenza, scrive Tuttonapoli, è data soprattutto dalle assenze di calciatori determinanti, su tutti Romelu Lukaku e, in particolare, Kevin De Bruyne. Proprio in merito all’ex Manchester City, il Corriere della Sera fornisce aggiornamenti sul possibile rientro. Il quotidiano sottolinea come gli infortuni abbiano colpito duramente il Napoli negli ultimi mesi, contando quindici stop negli ultimi quattro.

La ricerca di soluzioni nell’emergenza è obbligatoria, visto che sia Lukaku sia De Bruyne sono ai box da tempo. Per l’asso belga, in particolare, il rientro in campo non è previsto prima del mese di marzo. Una tegola pesante per Conte, che deve fare i conti con un’infermeria affollata in un momento cruciale della stagione, specialmente in vista della prossima sfida con i tedeschi, avversari diretti in classifica.