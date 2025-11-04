Napoli-Eintracht, Elmas e Gutierrez fra i dubbi di formazione

Il Napoli stasera affronterà l’Eintracht Francoforte per la quarta gara di Champions League, e per Conte sarà momento di scelta per la formazione titolare. Il Mattino scrive: “Tra i dubbi, dunque, quello per Elmas: pronto a subentrare come regista a gara in corso, oppure titolare al posto di Neres nel tridente? Alternative autentiche. Come quella per l’altro compagno di catena di sinistra: Gutierrez che sembra aver scavalcato Olivera nella gerarchia. Soluzioni e varianti che Conte si porterà fino all’ultimo secondo”.