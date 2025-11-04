Napoli–Eintracht, allerta massima ma nessun tifoso tedesco in arrivo: la Questura smentisce la Bild

A poche ore da Napoli–Eintracht Francoforte, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, l’attenzione delle forze dell’ordine è concentrata non solo sul campo ma anche sulla sicurezza in città. Dopo gli incidenti del 2023, le autorità hanno disposto il divieto di trasferta per i tifosi tedeschi, oltre alla chiusura temporanea dello spazio Schengen e al divieto di spostamento per i sostenitori dell’Atalanta, storicamente gemellati con quelli del Francoforte.

Il prefetto Michele di Bari ha inoltre vietato la vendita di alcolici nei pressi dello stadio Maradona e imposto un divieto di assembramento per persone riconducibili alla tifoseria tedesca. Al momento, la situazione in città è descritta come tranquilla e sotto controllo.

In mattinata, tuttavia, il quotidiano tedesco Bild aveva diffuso la notizia secondo cui circa 500 tifosi dell’Eintracht sarebbero partiti alla volta di Napoli per protestare contro i divieti imposti dalle autorità italiane. La voce è stata rapidamente smentita dalla Questura di Napoli, che ha confermato a Il Mattino come nessun gruppo organizzato tedesco abbia lasciato la Germania. Anche la polizia tedesca ha confermato che non risultano partenze dirette verso l’Italia.

Dunque, mentre cresce l’attesa per il match decisivo di questa sera, il clima nel capoluogo partenopeo resta sereno e monitorato, senza segnali di tensione o movimenti sospetti legati ai tifosi ospiti.

Fonte: Il Mattino