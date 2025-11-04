“NAPOLI DA’ FASTDIO”. Conte attacca: “Facciamo paura!”

Dal CdS

Conte scudo del Napoli

L’allenatore difende la squadra tra mille difficoltà: «Forse facciamo paura» «Da primi diamo fastidio Tifosi, compatti c on noi!»

«Voci diffuse per ammazzarci Ora sistemiamo la Champions»

Antonio Conte parla. Dice tutto e va in pressione alta. E più che la semplice presentazione di una partita cruciale per il cammino europeo, la vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte diventa il discorso dell’orgoglio e di una rabbia mista che è un po’ agonistica e po’ allergia a certi concetti:

«Mi sento in dovere di dover difendere la squadra, onore e merito ai ragazzi: con tutte le difficoltà che abbiamo affrontato, vedo la classifica e dopo tre mesi siamo ancora là, al primo posto. E se riusciremo a battere l ‘Eintracht, rimetteremo in sesto anche la classifica in Champions. Quando dico che il napoletano non deve farsi prendere in giro, mi riferisco alle voci diffuse ad arte per creare aspettative assurde o per ammazzare la squadra: chiedo ai tifosi di non ascoltare chi ha interesse a creare problematiche e di restare compatti al nostri fianco. Il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio, lo capisco, ma i calciatori stanno dando tutto in un momento di difficoltà e i nuovi si stanno inserendo. E questo fa paura, forse».

