L’ombra di Big Rom su Hojlund: Rasmus deve prendersi la notte

By Gabriella Calabrese
C’è bisogno di gol, dall’attacco, possibilmente. Conte non lo dice chiaramente, ma è evidente che se li aspetta anche lui. Purtroppo, dopo lo stop, Rasmus Hojlund ha perso la vena realizzativa. La Gazzetta dello Sport scrive proprio in merito al centravanti del Napoli. Quella con l’Eintracht può e deve essere la sua notte, anche perchè Lukaku pare stia per tornare: L’atmosfera internazionale e le difese forse meno attente, visto il percorso dei tedeschi, dovrebbero spingerlo. E se non bastassero, l’ombra gigante di Romelu Lukaku è tornata a scurire i campi di Castel Volturno. Con il belga sulla strada del rientro, pur non immediato, sta a Hojlund decidere se sparire tra le opzioni in panchina o mettere in gradita difficoltà Conte”.

