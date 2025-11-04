NewsCalcioNapoli

Ghoulam: “Il Napoli fa ancora fatica ad avere più opportunità da gol”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
0

Faouzi Ghoulam, ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pareggio del Napoli: “Ha fatto secondo me troppo poco per sperare di vincere questa partita. Al di là del Napoli, la prestazione dell’Eintracht è stata un po’ strana perché è venuto a difendersi, possesso palla quasi 70% per il Napoli. Ad oggi il Napoli fa ancora fatica ad avere più opportunità da gol: oggi ha creato ma non abbastanza per questo livello e per passare il turno.

Factory della Comunicazione

Anguissa ha fatto una bellissima partita, è stato sicuramente il migliore del Napoli. I più pericolosi sono stato lui e McTominay, due centrocampisti, quindi anche a livello offensivo sicuramente non è abbastanza. Abbiamo parlato bene dell’entrata di Lang, ma non è sufficiente: soprattutto al Maradona, ci vuole pochissimo per infiammare lo stadio e non è stata creata quella cosa per infiammare tutto e portare la partita su altri ritmi. Sempre ritmi bassi che andavano abbastanza bene per l’Eintracht che già al 30esimo perdeva tempo con il portiere. Nelle ultime due partite avevano perso 5-1 in entrambe quindi giustamente cercavano di avere più controllo difensivo, è il Napoli che per le sue ambizioni deve creare di più”.

Potrebbe piacerti anche
News

Conte: “Abbiamo avuto delle occasioni secondo me clamorose, dispiace.”

News

RIVIVI IL LIVE: Napoli 0-0 Eintracht Francoforte, pareggio senza troppe emozioni

News

Sinner e il peso della solitudine dei campioni: come Maradona, anche i fuoriclasse…

News

Lo Monaco: “Conte crea tensione per stimolare il Napoli. Anguissa è tra i…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.