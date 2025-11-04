Ghoulam: “Il Napoli fa ancora fatica ad avere più opportunità da gol”

Faouzi Ghoulam, ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pareggio del Napoli: “Ha fatto secondo me troppo poco per sperare di vincere questa partita. Al di là del Napoli, la prestazione dell’Eintracht è stata un po’ strana perché è venuto a difendersi, possesso palla quasi 70% per il Napoli. Ad oggi il Napoli fa ancora fatica ad avere più opportunità da gol: oggi ha creato ma non abbastanza per questo livello e per passare il turno.

Anguissa ha fatto una bellissima partita, è stato sicuramente il migliore del Napoli. I più pericolosi sono stato lui e McTominay, due centrocampisti, quindi anche a livello offensivo sicuramente non è abbastanza. Abbiamo parlato bene dell’entrata di Lang, ma non è sufficiente: soprattutto al Maradona, ci vuole pochissimo per infiammare lo stadio e non è stata creata quella cosa per infiammare tutto e portare la partita su altri ritmi. Sempre ritmi bassi che andavano abbastanza bene per l’Eintracht che già al 30esimo perdeva tempo con il portiere. Nelle ultime due partite avevano perso 5-1 in entrambe quindi giustamente cercavano di avere più controllo difensivo, è il Napoli che per le sue ambizioni deve creare di più”.