Fuori ora il quinto episodio di OiR – Oltre il Risultato

È online il quinto episodio di Oltre il Risultato, un podcast a cura di Guido Russo.
È disponibile su Spotify oggi, 4 Novembre 2025 a partire dalle ore 9.
Di cosa parliamo:
- L’equilibrio del campionato italiano;
- Il giovane Como di Fabregas;
- Il bugiardo 1-0 di Milan – Roma
Si potrà ascoltare tramite app oppure cliccando sul seguente link: https://open.spotify.com/show/1ZN631gT24kSDpsGtM1Wql?si=0C9-a4rbSzWCjE7KTR1dQA
Inoltre, l’episodio potrà essere ascoltato su Radio IBR Scampia domani Martedì 4 Novembre alle 13:00 e alle 20:00.
