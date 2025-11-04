CalcioNewsRadio e Tv

Fuori ora il quinto episodio di OiR – Oltre il Risultato

Correte ad ascoltarlo su Spotify

By Guido Russo
0

È online il quinto episodio di Oltre il Risultato, un podcast a cura di Guido Russo.
È disponibile su Spotify oggi, 4 Novembre 2025 a partire dalle ore 9.

Di cosa parliamo:

  • L’equilibrio del campionato italiano;
  • Il giovane Como di Fabregas;
  • Il bugiardo 1-0 di Milan – Roma

Si potrà ascoltare tramite app oppure cliccando sul seguente link: https://open.spotify.com/show/1ZN631gT24kSDpsGtM1Wql?si=0C9-a4rbSzWCjE7KTR1dQA

Inoltre, l’episodio potrà essere ascoltato su Radio IBR Scampia domani Martedì 4 Novembre alle 13:00 e alle 20:00.

Non perdetelo!

 

