(Formazioni) Triplo cambio in casa Napoli, Lucca squalificato. L’Eintracht con il 3-4-2-1

Pronto un triplo cambio per la quarta tappa di un cammino europeo che finora ha raccontato di una vittoria contro lo Sporting Lisbona e di due sconfitte contro City e Psv. Molto diverse tra loro: per 2-0 a Manchester, ma in dieci dal 21′ e a testa altissima; per 6-2 a Eindhoven, un crollo improvviso a cui la squadra ha risposto con tre risultati positivi in serie. Vittorie con Inter e Lecce, pareggio con il Como. E due clean sheet: una reazione in stile Napoli che invoca continuità in Champions. Sotto il profilo della formazione, dicevamo, mancheranno Gilmour e Spinazzola per i problemi agli adduttori accusati sabato. Sarà 4-3-3: in porta, Milinkovic-Savic; linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez, di nuovo dal 1′ dopo la serata con lo Sporting; Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana; Politano, Hojlund ed Elmas nel tridente. Oltre a Mazzocchi e Marianucci, esclusi dalla lista Uefa, oggi mancherà anche lo squalificato Lucca, espulso a Eindhoven e fermato per una giornata.

Fonte e grafico CdS