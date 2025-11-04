Adnkronos News

Eicma 2025: Magri (Eicma), ‘esposizione sempre più internazionale, imperdibile per la filiera delle

By Adnkronos
0

“L’internazionalità di Eicma è certificata dalle 50 nazioni presenti, un dato che cresce del 20% rispetto alla passata edizione, con più di 2000 marchi e 700 espositori. È dunque un’edizione sempre più internazionale e un momento imperdibile per la filiera delle due ruote. Anche le prevendite dei biglietti stanno andando benissimo, stamattina siamo a + 20% rispetto all’anno scorso, che era un anno record. Meglio di così è difficile immaginarlo”. Lo dice all’Adnkronos Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma, alla giornata di apertura alla stampa dell’edizione 2025 dell’esposizione internazionale delle due ruote, che si aprirà al pubblico dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

SiGMA Europe 2025, ‘Tutte le strade portano a Roma’: l’evento gaming con Codere

Adnkronos News

Ambasciata russa protesta: da Italia campagna contro Mosca – Notizie…

Adnkronos News

Fine vita, Brandi (Pro Vita & Famiglia): “Suicidio assistito non è…

Adnkronos News

Fine vita, Stoica: “Lo Stato deve accompagnare alla vita, non alla morte”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.