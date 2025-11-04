“È stata disposta una intensa attività di prevenzione”, parla il Prefetto di Napoli

La gara di stasera fra il Napoli e l’Eintracht Francoforte, è molto attenzionata perchè a rischio, dati gli incidenti avvenuti in passato fra le tifoserie. Il Mattino scrive: “«È stata disposta una intensa attività di prevenzione per fare in modo che tutto nella giornata di domani procederà nel migliore dei modi». Così il prefetto di Napoli, Michele di Bari, parlando delle misure adottate alla vigilia di calcio «Napoli-Eintracht» che si disputerà domani allo stadio «Maradona». «Ovviamente confido nel senso di responsabilità di tutti i tifosi perché ogni incontro sia solo una festa. Sono sicuro che il loro comportamento attento sarà di grande aiuto alle donne e agli uomini del forze dell’ordine che saranno impegnate nei servizi, che ringrazio sin d’adesso per il loro lavoro», conclude il prefetto”.

