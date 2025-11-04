NewsCalcioRadio e Tv

Compagnoni, Sky: “Conte ha ragione al 100% quando parla di bicchiere mezzo pieno”

By Emilia Verde
Maurizio Compagnoni, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Conte ha ragione al 100% quando parla di bicchiere mezzo pieno ed anzi, per come la vedo io, il bicchiere è pieno per tre quarti. Il Napoli è primo da solo in campionato, resta pur sempre la squadra Campione d’Italia in carica ed è capolista nonostante diversi infortuni gravi. La stagione è lunga, ci sono anche le coppe e ci sta che non si brilli sempre. L’Inter non ha mica fatto un partitone, a Verona… Se Conte dice che il Napoli primo in classifica dà fastidio è perché, immagino, da’ noia sportivamente alle altre che lottano per lo scudetto, ma io giro l’Italia per lavoro e non sento umori anti-Napoli, non percepisco assolutamente un sentimento ostile. Sarò distratto io, ma la percepisco così. Conte simile a Mourinho? Antonio è uno che vince e di conseguenza risulta antipatico, però io lo conosco e una volta, scherzando, gli dissi: ‘Tu hai la doppia personalità’, perché in tv non sembra simpaticissimo, ma di persona è squisito come pochi”.

