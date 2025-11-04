napoli eintracht
“Città a ferro e fuoco nel 2023”, i dirigenti Eintracht l’hanno dimenticato

La città sarà controllata in “stile Eindhoven”. Il precedente del 2023 non consente di stare tranquilli. Le autorità  hanno fatto scattare l’allarme in vista del match di stasera contro i tedeschi. “Sono stupito dalle dichiarazioni di Markus Krosche, direttore sportivo dell’Eintracht, che ha definito ridicole le motivazioni che hanno accompagnato l’esclusione dei tifosi tedeschi dalla sfida di Champions Eintracht-Napoli, in programma allo Stadio Maradona”. E’ quanto scrive in una nota, Luigi Musto, presidente della Commissione Politiche giovanili e del Lavoro del Comune di Napoli. “Il dirigente dell’Eintracht fa finta di non ricordare, che in occasione della partita tra le due squadre, nel 2023, furono proprio i tifosi tedeschi a mettere a ferro e fuoco la città, provocando incidenti e guerriglia urbana in pieno centro”. Eventi che hanno determinato la decisione di vietare la trasferta in Italia, in Campania, ai sostenitori della squadra di Francoforte. “Una scelta obbligata e logica – aggiunge Musto – onde evitare ulteriori situazioni di pericolo e rischio per l’incolumità di migliaia di persone che vogliono, in tutta tranquillità, godersi uno spettacolo sportivo”.

