Champions, niente sold out, ma cornice di pubblico notevole

Il Maradona, da un po’ di tempo, è divenuto un fortino. Non si passa, sia in campionato che in Champions. Il Napoli non è stato mai lasciato solo, il ritorno nella grande Europa è stato da brividi. Stasera, dopo diversi sold out, non ci sarà il tutto esaurito, ma i supporters azzurri risponderanno, comunque presente. Scrive il CdS: “Contro lo Sporting Lisbona, l’1 ottobre, la doppietta di Hojlund sul doppio assist di De Bruyne aveva scatenato l’entusiasmo degli oltre cinquantamila tifosi per il ritorno della musichetta della Champions League a Fuorigrotta. Oggi l’atmosfera sarà simile ma, complice anche l’orario, calcio d’inizio alle 18.45 in piena settimana lavorativa, i numeri in termini di presenze saranno differenti rispetto al battesimo interno. Al momento, infatti, la prevendita procede ma il pienone è ancora distante. Su Ticketone, la piattaforma per l’acquisto online dei biglietti, erano diversi – fino a ieri sera – i settori con ancora disponibilità. Se per la Tribuna Nisida il sold-out era vicino, per la Tribuna Posillipo c’erano ancora tanti posti liberi, così come per l’anello inferiore di Distinti e per i due anelli inferiori delle Curve. Il colpo d’occhio sarà comunque notevole e il Maradona presenterà di nuovo il suo abito migliore con le luci europee che tanto erano mancate un anno fa. I tornelli apriranno alle ore 16.”

Factory della Comunicazione