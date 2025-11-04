Champions LeagueCalcioNews

Champions League – Juventus ancora un pareggio: 1-1 con lo Sporting Lisbona

By Luigi d' Aniello
La Juventus continua a non riuscire a sbloccarsi in Europa. I bianconeri impattano 1-1 in casa contro lo Sporting Lisbona nella quarta giornata di Champions League. Portoghesi avanti con Araujo al 12′ min, pari della Juve con Vlahovic al 34′ min. La squadra del neo allenatore Spalletti sfiora il raddoppio in diverse occasioni con Yildiz, Thuram e lo stesso Vlahovic ma non riesce a sfondare più il muro portoghese. Terzo pareggio per la Juventus che va in classifica a tre punti ma con ancora zero vittorie, e adesso il cammino europeo comincia a complicarsi

