Champions League, il Napoli dovrà battere l’Eintracht, ma anche il Qarabaq

Stasera, per il Napoli, sarà importante vincere contro l’Eintracht, anche per 1-0, ma lo stesso vale per la gara contro il Qarabaq. Il Mattino scrive: “Diciamolo, la classifica Champions non è un disastro: finisse ora, il Napoli sarebbe con quei suoi tre punti, nei playoff. Avversario: il Liverpool. Ma è ancora tutto presto. Anche se arrivati alla quarta giornata, quelli del Napoli qualche conto lo devono fare. Per esempio, l’Eintracht con 3 punti, è l’avversario da battere senza se e senza ma. Così come subito dopo il Qarabaq, pure ospite del Maradona. Conte e i suoi se lo sono detti nella lunga riunione in sala video che ha fatto slittare di quasi trenta minuti l’inizio dell’allenamento aperto alla stampa: non c’è ancora bisogno di fare i conti sulla differenza reti. Stasera, basta anche l’1-0″.

