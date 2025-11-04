Adnkronos News

Career Day Luiss: il ponte tra università e imprese per la prima volta nel cuore di Milano

By Adnkronos
0

Giunto per la prima volta nel cuore della capitale economica del Paese per una giornata interamente dedicata all’incontro tra talenti e aziende, il Career Day Luiss, si è svolto al Milano Luiss Hub, spazio che prevede anche il coinvolgimento del Comune di Milano, che per l’occasione si è trasformato in un luogo di dialogo tra università e mondo del lavoro. L’intento dell’università Luiss, infatti, è accompagnare studenti e laureati nella costruzione del loro percorso professionale, grazie a un solido network di collaborazioni con aziende e realtà professionali nazionali e internazionali.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Imprese: Rs Italia presenta la ricerca “Il Procurement dei materiali Indiretti In…

Adnkronos News

Samsung e il futuro del Gaming a Lucca Comics 2025

Adnkronos News

Tasca: “Aiutiamo 17 mila persone e promuoviamo comunità energetiche solidali”

Adnkronos News

Stati generali della Space Economy 2025: a Milano si traccia la via italiana dello…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.