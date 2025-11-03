NewsCalcioChampions League

ULTIM’ORA – Cambio di programma per la conferenza dell’Eintracht: parlerà il vice allenatore!

By Riccardo Cerino
Cambio di programma per quel che concerne la conferenza stampa dell’Eintracht Francoforte, alla vigilia dell’appuntamento in Champions League contro il Napoli. Stando al portale TuttoNapoli, davanti ai media – a partire dalle 18.45 – non si presenterà il tecnico Dino Toppmoller, bensì il vice Jan Fiesser accompagnato da Arthur Theate, ex difensore del Bologna. 

Così il club tedesco in una nota: L’Eintracht comunica che la conferenza sarà tenuta dal vice allenatore Jan Fießer e da Arthur Theate. Il tecnico, Dino Toppmöller, non parlerà per motivi di salute“.

