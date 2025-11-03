NewsBasketNapoli

UFFICIALE – Radio Marte diventa Radio Ufficiale del Napoli Basket!

La proprietà di Radio Marte è lieta di annunciare la nuova partnership con la S.S. Napoli Basket, di cui l’emittente sarà Radio Ufficiale a partire dalla stagione sportiva in corso.
 
Grazie a questo accordo, il palinsesto sportivo di Radio Marte si arricchirà di contenuti esclusivi, collegamenti live e interventi dedicati agli azzurri del basket partenopeo, offrendo agli ascoltatori una copertura costante delle partite e delle iniziative del club.

Durante le gare casalinghe, speaker e animatori del gruppo Radio Marte garantiranno intrattenimento e coinvolgimento del pubblico, contribuendo a rendere ogni appuntamento un’esperienza ancora più entusiasmante.
Questa collaborazione nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il Napoli Basket, la città e il territorio, promuovendo i valori dello sport e della passione partenopea attraverso la potenza della comunicazione radiofonica.
