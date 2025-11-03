UFFICIALE – Eintracht, i convocati per la sfida al Napoli: presenti due ex Serie A!
In vista della sfida di Champions League contro il Napoli in programma domani alle 18.45 al Maradona, l’Eintracht Francoforte ha diramato l’elenco dei convocati.
In lista spicca la presenza di Theate e Kristensen, difensori con un passato in Serie A con le maglie di Bologna e Roma.
|23
|Michael Zetterer
|3
|Arthur Theate
|8
|Farès Chaibi
|7
|Ansgar Knauff
|33
|Jens Grahl
|4
|Robin Koch
|15
|Ellyes Skhiri
|9
|Jonathan Burkardt
|40
|Kaua Santos
|5
|Aurèle Amenda
|16
|Hugo Larsson
|17
|Elye Wahi
|13
|Rasmus Kristensen
|18
|Mo Dahoud
|19
|Jean-Mattéo Bahoya
|21
|Nathaniel Brown
|27
|Mario Götze
|20
|Ritsu Doan
|22
|Timothy Chandler
|30
|Michy Batshuayi
|24
|Aurélio Buta
|34
|Nnamdi Collins
Fonte: profis.eintracht.de