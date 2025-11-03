napoli eintracht
UFFICIALE – Eintracht, i convocati per la sfida al Napoli: presenti due ex Serie A!

By Riccardo Cerino
0

In vista della sfida di Champions League contro il Napoli in programma domani alle 18.45 al Maradona, l’Eintracht Francoforte ha diramato l’elenco dei convocati.

In lista spicca la presenza di Theate e Kristensen, difensori con un passato in Serie A con le maglie di Bologna e Roma.

23 Michael Zetterer 3 Arthur Theate 8 Farès Chaibi 7 Ansgar Knauff
33 Jens Grahl 4 Robin Koch 15 Ellyes Skhiri 9 Jonathan Burkardt
40 Kaua Santos 5 Aurèle Amenda 16 Hugo Larsson 17 Elye Wahi
    13 Rasmus Kristensen 18 Mo Dahoud 19 Jean-Mattéo Bahoya
    21 Nathaniel Brown 27 Mario Götze 20 Ritsu Doan
    22 Timothy Chandler     30 Michy Batshuayi
    24 Aurélio Buta        
    34 Nnamdi Collins    

 

Fonte: profis.eintracht.de

