SSCN – Bologna-Napoli vietata a residenti in Campania! Necessaria la fidelity card, i dettagli

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Bologna – Napoli, in programma domenica 9 novembre 2025, alle ore 15:00 allo stadio Dall’Ara di Bologna, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 16:00 di lunedì 3 novembre 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket (on line a questo link: https://www.bolognafc.it/stagione/, Elenco rivenditori abilitati su https://bolognafc.vivaticket.it/ita/ricercapv)

Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 8 novembre 2025.È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi. Prezzi. Settore Ospiti: € 40,00 + prevendita

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio: https://www.bolognafc.it/stadio/Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.

 

Fonte: sscnapoli.it

