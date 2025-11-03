CalcioNapoliNews

Spinazzola e Gilmour out, Lobotka costretto a forzare

By Gabriella Calabrese
Uno degli uomini più in forma di quest’avvio di stagione, Leonardo Spinazzola. Anche lui, sabato sera, si è dovuto arrendere alla sequela infinita di infortuni che flagellano il Napoli da agosto ad oggi. Scrive Il CdS: “Come ha raccontato Conte in persona, aveva problemi legati alla pubalgia già prima del Como e all’intervallo ha chiesto il cambio, mentre Gilmour ha accusato un fastidio muscolare verso la fine del primo tempo e poi si è arreso. Al suo posto, Elmas e non Lobotka, un incursore e non un regista di nascita e ruolo: Lobo, come ha spiegato ancora il tecnico, rientrava in panchina dopo un mesetto di stop e non si sentiva pronto a mettere in fila tanti minuti in un colpo solo, ma il fatto è che domani l’emergenza potrebbe essere una morsa. Un collare strettissimo. A tal punto da costringere Lobotka a forzare, provando ad anticipare i tempi di un rientro dal primo minuto che normalmente avrebbe ritmi di percorrenza più lunghi. Si vedrà, oggi andranno in scena la rifinitura e i provini decisivi.”

