Spalletti provoca Conte e incorona Yildiz: “Mi ricorda Kvaratskhelia”

By Emanuela Menna
Alla vigilia della sfida tra Juventus e Sporting, Luciano Spalletti ha tenuto una conferenza stampa ricca di spunti. Il tecnico bianconero ha lanciato una frecciata ad Antonio Conte, criticando le lamentele sul calendario fitto: “Non è un alibi giocare ogni tre giorni. Il calcio è così”. Parole che ribadiscono la sua idea di mentalità vincente, senza giustificazioni legate alla stanchezza o al numero di impegni.

Poi, il tecnico ha stupito tutti con un paragone inaspettato, parlando del giovane Kenan Yildiz: “Mi ricorda Kvaratskhelia”, ha dichiarato Spalletti, spiegando che il turco possiede la stessa imprevedibilità e fantasia dell’ex gioiello del suo Napoli, oggi al PSG. Un attestato di grande fiducia per il talento bianconero, visto come una delle promesse più brillanti del futuro juventino.

