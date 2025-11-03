Solo tre le gare del Napoli con il 4-3-3, per Noa Lang e Neres ancora zero gol

Il Napoli di Conte, anche per necessità, visti i tanti infortunati, sta giocando con il 4-3-3, che la scorsa stagione era fisso, e ma per gli esterni Noa Lang e Neres i gol stanno ancora a zero. Il Corriere dello Sport scrive: “Tre, per la precisione, le esibizioni con il 4-3-3 e un tridente con esterni puri: Genoa, Lecce, Como. E ciò significa che per gente come Neres e Lang, tanto per citare due illustri uomini di fascia a zero gol, le chance per colpire non sono state chissà quante. E se Lang ha iniziato a entrare con maggiore continuità nelle rotazioni da Lecce, teatro della sua prima partita da titolare dopo undici panchine di fila, il fatto saliente è che gente come Neres e Politano è ancora a secco”.

