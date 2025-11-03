NewsCalcioRassegna Stampa

Solo tre le gare del Napoli con il 4-3-3, per Noa Lang e Neres ancora zero gol

By Emilia Verde
0

Il Napoli di Conte, anche per necessità, visti i tanti infortunati, sta giocando con il 4-3-3, che la scorsa stagione era fisso, e ma per gli esterni Noa Lang e Neres i gol stanno ancora a zero. Il Corriere dello Sport scrive: “Tre, per la precisione, le esibizioni con il 4-3-3 e un tridente con esterni puri: Genoa, Lecce, Como. E ciò significa che per gente come Neres e Lang, tanto per citare due illustri uomini di fascia a zero gol, le chance per colpire non sono state chissà quante. E se Lang ha iniziato a entrare con maggiore continuità nelle rotazioni da Lecce, teatro della sua prima partita da titolare dopo undici panchine di fila, il fatto saliente è che gente come Neres e Politano è ancora a secco”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Da Lukaku a De Bruyne, una lunga lista di indisponibili. Ben 15 in quattro mesi

News

Lukaku lavora per rientrare, c’è una data presunta

X

Conte cerca i gol perduti delle punte, il miglior attacco è il centrocampo

News

CdS Campania – “O’ SOLO MIO”. Il primo posto è tutto di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.