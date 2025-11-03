Sky Sport Svizzera: il Napoli fa sul serio per Mainoo

L’infortunio di De Bruyne, l’assenza per la Coppa D’Africa di Anguissa, porteranno il Napoli sul mercato il prossimo gennaio. Secondo Sky Sport Svizzera l’obiettivo è Kobbie Mainoo del Manchester United, calciatore già cercato in estate quando poi l’infortunio di Lukaku cambiò le priorità azzurre. Fino ad ora ha giocato veramente poco, ma lo United non considera l’idea di una cessione a titolo definitivo ed in tal senso il Napoli è pronto a soddisfare le richieste del club inglese con un’offerta di prestito con diritto di riscatto che diventa obbligatorio a certe condizioni legate al numero di presenze. La trattativa è già in corso. Gli agenti di Mainoo hanno già incontrato il Manchester United e Mainoo ha voglia di raggiungere il Napoli di Conte per riscattarsi da un inizio di stagione molto deludente in Premier League.

