NewsCalcioNapoli

Sky Sport – Quattro squadre in due punti in vetta alla Serie A: non era mai successo nell’era dei tre punti

By Riccardo Cerino
0

Una poltrona… per quattro. Perché la situazione in vetta alla classifica della Serie A 2025/2026 dopo 10 giornate potrebbe essere descritta proprio così, adattando il titolo del celebre film con Eddie Murphy e Dan Aykroyd.
Dopo l’ultima giornata di Serie A, infatti, sono ben quattro le squadre che si contendono la prima posizione. Napoli (22pt), Inter (21pt), Milan (21pt) e Roma (21pt) racchiuse in solo due punti per uno degli inizi di campionato più equilibrati da moltissimo tempo.
Non era mai successo dopo il 1994/1995, anno in cui venne introdotto il sistema dei tre punti. Per essere ancora più precisi, non succedeva dalla stagione 1993/94, quando dopo 10 giornate in vetta c’erano Juventus, Sampdoria, Parma, Milan e Inter.
Volendo allargare la visuale, troviamo addirittura le prime sette squadre in classifica in cinque punti, arrivando a includere fino al Como a quota 17. La stagione 1993/1994 venne vinta dal Milan di Fabio Capello, che si impose sulla Juventus e andò a vincere il 14° titolo della sua storia, nonché il terzo consecutivo. Che sia un segnale per Max Allegri e i suoi?

Factory della Comunicazione

GLI INCONTRI DELL’11ª GIORNATA
Quattro squadre in tre punti, a una sola giornata dalla terza sosta per nazionali. Dopo l’11ª giornata di Serie A, infatti, il campionato si fermerà nuovamente per poi ricominciare il weekend del 22/23 novembre. Tante partite interessanti, che potranno sparigliare la classifica o rinforzare ulteriormente le prime posizioni.
Il Parma di Carlos Cuesta accoglierà il Milan, il Bologna ospita il Napoli, la Roma accoglie l’Udinese all’Olimpico e infine l’Inter affronterà la Lazio tra le mura di San Siro. Tra le altre partite, da segnalare anche il derby della Mole tra Juventus e Torino. Come arriveranno le squadre alla sosta? Non resta che aspettare e scoprirlo. Intanto, però, stiamo assistendo a una delle stagioni più equilibrate da tanto, tantissimo tempo.

 

Fonte: Sky Sport

Potrebbe piacerti anche
News

Milinkovic-Savic e i rigori neutralizzati. Ecco qual è il segreto di Vanja

News

LIVE- Jan Fiesser e Arthur Theate in conferenza stampa alla viglia di…

News

Serie A, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Genoa

News

Conte: “Il Napoli in alto dà fastidio, in tre mesi solo critiche! Chiedo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.