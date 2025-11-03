Serie A, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Genoa

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Genoa, primo dei due posticipi del lunedì di Serie A in programma alle 18.30.
Nel dettaglio, le scelte di Fabio Grosso e del duo Mimmo Criscito-Roberto Murgita, che hanno sostituito sulla panchina rossoblu il dimissionario Patrick Vieira (fonte TMW):
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Turati, Zacchi, Candé, Cheddira, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Vrancks, Iannoni, Pierini. Allenatore: Fabio Grosso.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovsyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disposizione: Siegrist, Stanciu, Messias, Gronbaek, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Cuenca, Fini, Cornet, Masini, Venturino, Ellertson. Allenatore: Roberto Murgita e Domenico Criscito.