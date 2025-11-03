NewsCalcioNapoli

Rrahmani e Milinkovic-Savic, i nuovi guardiani del Napoli

By Emanuela Menna
Il Napoli ha ritrovato solidità difensiva dopo un periodo difficile iniziato già alla seconda giornata. Il ritorno di Rrahmani, leader del reparto arretrato, e l’ascesa di Milinkovic-Savic in porta hanno cambiato la rotta. Il portiere serbo, specialista nei rigori e capace di ribaltare le gerarchie con Meret, ha contribuito a blindare la difesa. Rrahmani, dopo un errore a Udine che poteva segnarlo, è diventato il pilastro di due scudetti e il punto di riferimento su cui la squadra ha ricostruito la propria solidità.

 

Fonte: Gazzetta

