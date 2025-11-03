Rivivi il LIVE- Jan Fiesser e Arthur Theate in conferenza stampa alla viglia di Napoli-Eintracht Francoforte

Premi f5 per aggiornare la pagina

Su Maradona:

“Siamo qui a Napoli in uno stadio fantastico, tutti conoscono il Maradona, Uno dei migliori se non il migliore di tutti i tempi. E’ una vera e propria leggenda.”

Su Mario Gotze:

“E’ un grande professionista, è tornato da un infortunio ed è in forma ma ha bisogno ancora un po’ di tempo. Domani vedremo chi giocherà meglio sotto pressione. Per noi molti hanno fatto il debutto in Champions quest’anno ma possiamo dire la nostra, abbiamo molti nazionali. Molti possono ben reggere la pressione.”

Commento sulla sua squadra:

“Abbiamo saputo oggi che Dino fosse malato, siamo qui per vincere la partita. Ci siamo meritati la Champions, siamo qui ok per imparare ma anche per vincere. Nelle ultime giornate in Champions abbiamo commesso alcuni errori, dobbiamo essere più coraggiosi per far male agli avversari. Ne ho parlato con la squadra e i ragazzi vogliono attuare sul campo che abbiamo detto.”

Sui finali di partita non felici per l’Eintracht:

“Non penso che dipenda dall’età media della rosa e dal fatto che abbiamo molti giocatori giovani. Non è sempre facile segnare quando gli avversari si chiudono, dobbiamo migliorare nel finale ma non è un problema radicale.”

Sulla formazione:

“Non posso rivelare nulla per non favorire gli avversari. Per quanto riguarda il nostro percorso, domani sarà un’altra storia rispetto alle ultime due partite. Ho visto una grande atmosfera, abbiamo imparato molto nelle ultime due gare e speriamo di mettere in pratica questi insegnamenti.”

Sulla possibilità di emulare il PSV:

“Non sarebbe male metterli in difficoltà come hanno fatto loro ma non sarà semplice. Conosciamo i punti di forza del Napoli, il PSV ha grande qualità e ha mostrato le caratteristiche del calcio olandese. Speriamo di ripetere una gara così, ci proviamo.”

Sulla tensione del match:

“La situazione la conosciamo, i nostri tiofosi non saranno qui ma vogliamo concentrarci a prescindere sull’aspetto calcistico. L’atmosfera non è delle migliori ma abbiamo giocato molto bene contro il Borussia Dortmund, abbiamo avuto un po’ di sfortuna pur giocando bene e quindi c’è fiducia. Si sente già oggi l’energia data dalla Champions, sono tutti pronti e concentrati.”

Ecco le dichiarazioni di Fisser:

“Tutta la rosa del Napoli è importante, sono bravi in fase offensiva e soprattutto difensiva. Hanno grande disciplina a tal proposito, è una caratteristica di tutte le squadre italiane. Sarà difficile domani.”

Sul fratello di Hojlund:

“Non ha detto nulla di particolare, ha grande qualità e domani potrà giocarsela.”

Umore squadra:

“L’umore è buono, potevamo fare meglio dopo alcune partite ma la situazione non è così brutta. Meritavamo di più col Borussia, ma se vedete quanto fatto in Budesliga dovevamo avere sei punti in più. Abbiamo commesso errori, il gruppo non sta attraversando momenti difficili.”

Su Lukaku:

“Ho mandato un messaggio a Kevin dopo l’infortunio, non abbiamo parlato perchè volevo lasciarlo tranquillo. Momento difficile per lui e la sua famiglia. Con Romelu ho parlato tante volte, manca tanto al calcio e penso che sia vicino al rientro. Fa tanto lavoro individuale, non ho parlato con lui di recente ma credo che sia vicino al rientro. Vediamo ora domani cosa può succedere, sarà difficile però venire qui e giocarsela. Hanno giocatori veloci, con tecnica.”

Come fermare Hojlund:

“Mi piace molto il calcio italiano, ho vissuto una grande esperienza qui al Bologna. Ho avuto delle persone che mi hanno insegnato come si difende, non ci si basa però solo sulla difesa. Dobbiamo difendere all’italiana domani quando sarà necessario.”

Sull’assenza di De Bruyne:

“Non è facile rispondere, è positiva la sua assenza considerando che è tra i big a livello mondiale. Ci sono però molti altri giocatori di qualità, vorrei giocare in futuro contro De Bruyne in quanto è veramente un grande giocatore oltre a giocarci insieme in nazionale.”

Accostato al Napoli:

“Squadra buona, sono felice di essere a Francoforte. Poi vedremo cosa succederà. Ho fatto un anno incredibile a Bologna, magari un giorno torno in Italia ma ora sono felice qui.”

Sull’assenza dei tifosi:

“E’ un grande peccato che non ci siano i tifosi, ma sappiamo bene che ci seguiranno a distanza ci aiuteranno. I nostri ragazzi dovranno dare tutto quello che hanno. Il mister? Domani si riprenderà e sarà pronto al 100% per la battaglia di domani.”

Inizia la conferenza stampa, le prime parole:

“Sarà sicuramente una partita difficile contro i campiondi d’Italia, hanno grande qualità e c’è una bella atmosfera. Proveremo a dare tutto come abbiamo fatto col Borussia Dortmund e vogliamo confermarci domani.”

Oggi è la vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte, gara valida per la 4 giornata di questa prima fase di Champions League. Dopo la conferenza di Antonio Conte, il napolionline.com vi aggiornerà su quella degli avversari tedeschi. Dalla sala stampa di Fuorigrotta, non interverrà l’allenatore Dino Toppmoller, per motivi di salute. Parlerà al suo posto il vice allenatore Jan Fiesser e il calciatore Arthur Theate.

