RIVIVI IL LIVE – Conte all'attacco: "Uniti e compatti, siamo noi in testa alla classifica!"

-Rrahmani e Buongiorno: Chi è mancato è mancato, ma quel che è stato è stato, scurdammece ‘o passato…Siamo in testa.

-Questione arbitri: Non voglio parlare di arbitri, appena si solleva un problema, succede di tutto, quindi, meglio evitare l’argomento, altrimenti mandiamo qualcuno in confusione. Si è visto, no? Le fondamenta del sistema non sono solide…Io spero solo che gli arbitri facciano attenzione, io a volte faccio fatica a capire perchè ci si aspetta sempre che un arbitro, chiamato al monitor, cambi la decisione…Non è detto che sia corretto…

-La gara di domani e le emergenze: Ricordo ai ragazzi come hanno affrontato lo Sporting, senza la difesa titolare, eppure il Napoli ha vinto. Io ricordo loro questo. In Champions le gare sono difficili ed importanti, cercando di metabolizzare l’impegno ogni 3 giorni. E’ evidente che difficoltà ci sono e le stiamo incontrando. A volte siamo costretti al super impiego di qualcuno e diventa pericoloso…Dobbiamo metabolizzare il doppio impegno, in modo da dividere bene le fatiche

-Elmas: Può giocare a centrocampo, esterno, sfrutterò le sue caratteristiche

-Le condizioni degli infortunati: Lobotka ha fatto gli ultimi minuti contro il Como, parlando con lui abbiamo scelto di fare così. Anche ad Amir ho riservato lo stesso trattamento, Stan dovrebbe rientrare domani, anche se non dimentico quello che ho visto fare ad Elmas, l’ho visto bene, così come Gutierrez. Loro due mi danno la possibilità di ampliare la rosa. Per Gilmour ci saranno valutazioni in corso, troveremo soluzioni, senza scuse

-La Bundesliga e la Serie A: Non credo che la Serie A sia dietro al campionato tedesco, credo che il livello sia lo stesso. Penso che al momento l’unico torneo fuori portata sia la Premier, per il resto siamo pari, l’unico vantaggio è che i tedeschi fanno meno partite in un campionato. Poi, il Bayern fa un campionato a parte…

-Le variabili del Napoli: Noi dobbiamo essere compatti, e stiamo sopperendo a tutte le difficoltà. Dobbiamo essere uniti, onore e merito a questi ragazzi, domani dobbiamo vincere per andare a 6 punti. Io chiedo al popolo di stare vicino al Napoli, senza andare dietro a troppe chiacchiere. Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio, non credo che tutti l’abbiano capito. Sarà un’annata difficile, ma noi siamo lì…

-La prima disquisizione è sugli attaccanti, e sulle differenze con gli esterni: Siamo primi in classifica, quindi qualcuno in questa squadra deve aver segnato. Non cercate il pelo nell’uovo, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, quelli primi in classifica siamo noi. Da inizio anno abbiamo sopperito ad una specie di terremoto, eppure siamo in testa. Fatevi queste domande…

-Il doppio impegno: Non è semplice da gestire, ma per me è un onore. Essere sempre titolare e giocare per il Napoli non potrà mai essere un peso.

-La ricerca della profondità: Loro ci lasceranno spazi, noi li dobbiamo sfruttare, le catene sono la nostra forza.

-La difesa avversaria: Sì, è vero è una squadre che prende gol, ma li segna anche. Noi è ovvio che dobbiamo fare gol, ma soprattutto dobbiamo vincere

-La sfida: Occorre un buon approccio e la gestione delle energie, anche loro non si risparmieranno, non hanno nulla da perdere

-Calcio europeo: QUest’anno non siamo mai stati al completo, non è una scusa, ma è così. Nella ricerca di un calcio europeo ce la stiamo mettendo tutta. Domani dobbiamo vincere a tutti i costi

-Politano ed il gol: Mi piacerebbe segnare, fare più gol e più assist, ma il mio compito è essere a disposizione della squadra

-Chock di Eindovhen: Bisogna portarsi dietro quello che è successo, bisogna ricordarcelo bene, abbiamo rialzato la testa, ma è importante ricordarselo

-Dopo il pareggio casalingo con il Como, il Napoli ritorna in campo per la sfida Champions all’Eintracht di Francoforte. Come da programma UEFA, alla vigilia del match, si terranno le conferenze stampa di presentazione dei match. Antonio Conte e Matteo Politano parleranno oggi alle 12:30.