Questione gol: attacco azzurro, occorre un’inversione di tendenza!

Un attacco alla ricerca del gol, quello del Napoli. Al momento si può dire che il reparto più prolifico è il centrocampo…Scrive il CdS: “Considerando le tre assenze, lo spezzone di Lecce e il ritorno contro il Como, Hojlund non segna dal 5 ottobre contro il Genoa; sembra tanto, e in effetti lo è, ma Rasmus ha chiuso l’ultima sosta con un problema muscolare che lo ha escluso nel momento più ricco, all’apice del suo miglior avvio di carriera. Ora è in rincorsa, ma durante la sua assenza nessun collega ha alzato la voce: nella fattispecie, al netto della buonissima esibizione di Neres da falso nove contro l’Inter, il vero centravanti Lucca è rimasto a bocca asciutta contro il Torino e il Lecce e il suo unico esemplare di una stagione finora complessa risale alla sfida con il Pisa del 22 settembre. Otto partite. A zero anche Ambrosino, ma con appena 31 minuti di gioco. Urge un’inversione di tendenza, servono gol e una varietà di soluzioni più ampia soprattutto alla vigilia di una partita che vale tantissimo e forse anche tutto nell’ottica del futuro in Champions. Della qualificazione. Tra l’altro, quella dell’Eintracht è insieme con quella dell’Ajax la peggior difesa della competizione: subiti 11 gol, 2 più del Napoli travolto dal ciclone Psv. La chance sembra propizia: attaccanti avvertiti.”