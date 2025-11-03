NewsCalcioRassegna Stampa

Politano non segna da marzo scorso, i minuti accumulati però sono tanti

By Emilia Verde
0

L’esterno del Napoli, Matteo Politano si conferma sempre più imprescindibile nelle dinamiche di Conte, ma il gol non arriva, nonostante i tanti minuti accumulati finora. Il Corriere dello Sport scrive: “E se Lang ha iniziato a entrare con maggiore continuità nelle rotazioni da Lecce, teatro della sua prima partita da titolare dopo undici panchine di fila, il fatto saliente è che gente come Neres e Politano è ancora a secco pur avendo collezionato rispettivamente 460 e 895 minuti in stagione. Anzi: il brasiliano non segna da dieci mesi, e per la precisione dal 4 gennaio al Franchi contro la Fiorentina; mentre il collega dal 30 marzo contro il Milan al Maradona, sette mesi. Entrambi, comunque, ancorati al campionato precedente”.

