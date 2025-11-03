Oggi la rifinitura: in campo Lobotka e ballottaggio a sinistra

Come prevedibile non ci saranno in campo Billy Gilmour e Leo Spinazzola. La lunga lista di infortunati in casa Napoli non accenna a diminuire. Se qualcuno rientra, qualcun altro si ferma ai box, quest’anno va così…Per la gara di domani sera le decisioni si prenderanno dopo la rifinitura di oggi. Scrive Il Mattino: “Rientrerà Lobotka, ci sarà lui con ogni probabilità al posto di Gilmour. […] Olivera e Gutierrez si giocano un posto da terzino nella difesa che affronterà l’Eintracht: lo spagnolo ha impattato benissimo contro la squadra di Fabregas sabato sera al Maradona ma la logica, ancora ieri, vedeva Olivera un pizzico davanti nella corsa alla titolarità. Logiche che potranno essere ribaltate tutte – o quasi tutte – oggi quando il Napoli tornerà in campo per la rifinitura, qualche ora dopo la conferenza stampa di Antonio Conte – e Politano, sarà l’esterno azzurro a accompagnare il mister – a Castel Volturno. Una seduta per fare “la conta” di disponibili e indisponibili ma anche per settare le ultime indicazioni verso la sfida contro i tedeschi. Lo staff di Conte ha spiegato al video le precedenti uscite di Champions dell’Eintracht, soprattutto i problemi visti contro Atletico Madrid e Liverpool nelle ultime due gare. I tedeschi non sembrano una corazzata, ancora meno che tre stagioni fa, e hanno perso anche la stellina 2005 Can Uzun, ko muscolare anche per lui nell’ultima uscita di Bundesliga. Ma guai a sottovalutare l’impegno.”

