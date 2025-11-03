Napoli, situazione infortuni: chi si ferma e chi recupera, il destino gioca con gli azzurri

L’infermeria del Napoli è sempre in attività, ora si è fermato anche Gilmour oltre a De Bruyne che ne avrà per quattro mesi e Lukaku che dovrebbe rientrare a dicembre. Ma tra chi si ferma e chi recupera, la lista è lunga. Il Corriere dello Sport scrive: “In principio fu Lukaku, 14 agosto. E ora che Romelu vede il traguardo, è l’altra colonna fiamminga a crollare: De Bruyne esce ma Rrahmani entra, di nuovo in campo sabato dopo due mesi senza calcio e due problemi. E ancora: Buongiorno è in crescita e Hojlund è tornato dall’inizio con il Como dopo lo spezzone di Lecce e tre partite a lottare contro un problema muscolare post sosta e nazionale. E come lui McTominay, fuori con il Toro ma poi dentro e a segno in Olanda, nell’altra dimensione di una Champions da ravvivare già domani. Al volo. E per finire, la maledizione dei portieri: frattura per Contini e frattura per Meret, uno torna e l’altro va. Per la verità s’è fratturato anche Pugliese, un portiere della Primavera. Incredibile ma Napoli”.

