Napoli: si aspettano anche cenni ulteriori da Lang

Contro il Lecce, Gutierrez ha saputo sfruttare gli ultimi dieci minuti con almeno tre recuperi preziosi in un momento decisivo della partita. Con il Como, poi, al posto di Spinazzola nel secondo tempo, ha anche sfiorato il gol con la sua classica azione da terzino che gioca dentro il campo.
Si aspettano anche cenni ulteriori da Lang, che a Lecce  ha disputato un primo tempo di buona qualità salvo poi fermarsi per problemi fisici: a metterlo fuori causa un doppio colpo a una coscia incassato in sequenza, nulla di particolarmente grave ma qualcosa di sufficiente ad escluderlo dalla serata sul più bello. Arriverà di nuovo anche il suo momento.

 

 

 

