Napoli senza Gilmour, De Bruyne, Lukaku, ma si prova a recuperare Spinazzola

Il Napoli ha perso un altro pezzo, sabato nella gara contro il Como, si tratta di Billy Gilmour, ma a lui si aggiungono ovviamente Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, ma Spinazzola potrebbe invece recuperare. Il Corriere dello Sport scrive: “La certezza è che Gilmour non ci sarà, e come lui anche De Bruyne e Lukaku. Mentre Spina proverà a capire se la prudenza dimostrata sabato dopo la solita generosità sarà stata utile in ottica Champions, Bologna e Nazionale: settimana pienissima per lui e per tanti colleghi. Per il Napoli stesso. Costretto sin dall’estate a fronteggiare problemi e infortuni di vario tipo ogni maledetta domenica e relativi sabato, martedì e mercoledì di coppa”.

