Napoli, previsto sold out per la gara di domani

C’è grande attesa per la partita del Napoli di Antonio Conte, in programma domani allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Eintracht Francoforte, match valido per la quarta giornata del girone di Champions League. Il Napoli, finora, ha raccolto una vittoria e due sconfitte, l’ultima delle quali, dolorosissima, a Eindhoven per 6-2.

La squadra di Conte domani deve assolutamente vincere per poter ancora sperare nel passaggio del turno. Come ormai accade da anni, non mancherà il supporto del pubblico, sempre caloroso e presente al Diego Armando Maradona. Infatti, come dimostrano i dati sulla vendita dei tagliandi, è ormai pochissima la disponibilità degli ultimi biglietti per la gara di domani.

Factory della Comunicazione