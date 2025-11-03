NewsCalcioNapoli

Napoli, occhi su Alisson Santos: il talento dello Sporting Lisbona nel mirino per gennaio

By Emanuela Menna
Il Napoli continua a monitorare il mercato europeo alla ricerca di giovani promesse e, secondo quanto riportato da Andrea Losapio su TuttoMercatoWeb, tra i nomi seguiti c’è quello di Alisson Santos, esterno offensivo brasiliano dello Sporting Lisbona. Acquistato in estate dal Vitoria dopo una stagione positiva in prestito all’Uniao Leira (6 gol in 16 partite), il classe 2004 si sta mettendo in luce soprattutto in Champions League, dove in appena tre presenze ha già segnato due reti, una delle quali decisiva contro il Marsiglia. Nonostante il poco spazio in campionato, il suo rendimento europeo ha attirato l’attenzione del club partenopeo, che lo sta valutando in vista della sessione invernale di mercato.

