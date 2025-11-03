Napoli, Lobotka pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo! Scalpitano in due

Dopo un lungo periodo, l’emergenza in casa Napoli sta pian piano rientrando. In vista dell’importante gara di Champions League contro l’Eintracht Francoforte di domani al Maradona, Antonio Conte potrà nuovamente riaffidare le chiavi del centrocampo a Stanislav Lobotka, già tornato a riassaporare il campo nel finale di partita contro il Como.

Stando al portale TMW, lo slovacco affiancherà a centrocampo Anguissa e McTominay. Gli unici dubbi del tecnico salentino riguardano le corsie laterali a sinistra: per il ruolo di terzino in ballottaggio Olivera e Gutierrez, con Spinazzola alle prese con qualche fastidio fisico. In avanti si giocano la maglia da titolare Noa Lang e David Neres.