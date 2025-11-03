Napoli, le ultime sulla formazione anti-Eintracht

Saranno due le novità di formazione in casa Napoli. Lobotka sembra essere pronto per il rientro dal primo minuto, colpa anche dell’infortunio occorso a Gilmour nell’uscita di sabato. Olivera, poi, prenderà il posto di Spinazzola largo a sinistra, anche lui malconcio.
Confermati i titolarissimi Anguissa e Mc Tominay per il centrocampo, Hojlund e Politano in attacco. In porta l’eroe del momento, Milinkovic Savic
Queste le probabili formazioni:
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Lobotka, McTominay, Anguissa; Elmas, Politano; Højlund. Allenatore: Conte.
Eintracht Francoforte (3-4-3): Zetterer; Theate, Koch, Amenda; Brown, Larsson, Götze, Kristensen; Bahoya, Knauff, Doan. Allenatore: Toppmöller
Fonte: Il Mattino