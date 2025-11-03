napoli lobotka
NewsCalcioNapoli

Napoli, le ultime sulla formazione anti-Eintracht

Le ultime

By Lorenzo Capobianco
0

Saranno due le novità di formazione in casa Napoli. Lobotka sembra essere pronto per il rientro dal primo minuto, colpa anche dell’infortunio occorso a Gilmour nell’uscita di sabato. Olivera, poi, prenderà il posto di Spinazzola largo a sinistra, anche lui malconcio.

Factory della Comunicazione

Confermati i titolarissimi Anguissa e Mc Tominay per il centrocampo, Hojlund e Politano in attacco. In porta l’eroe del momento, Milinkovic Savic

Queste le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Lobotka, McTominay, Anguissa; Elmas, Politano; Højlund. Allenatore: Conte.

Eintracht Francoforte (3-4-3): Zetterer; Theate, Koch, Amenda; Brown, Larsson, Götze, Kristensen; Bahoya, Knauff, Doan. Allenatore: Toppmöller

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

De Bruyne: ”L’operazione è andata bene, non vedo l’ora di…

Calcio

In programma per domani il quinto episodio di OiR – Oltre il Risultato

News

Napoli-Eintracht, le ultime

News

Spalletti provoca Conte e incorona Yildiz: “Mi ricorda Kvaratskhelia”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.