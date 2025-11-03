NewsCalcioChampions League

Napoli, inizia la rifinitura verso l’Eintracht: squadra in campo a Castel Volturno

By Riccardo Cerino
0

Archiviato il pareggio senza reti contro il Como, per il Napoli è tempo di rituffarsi subito sul campo e sulla Champions League: domani, infatti, arriverà al Maradona l’Eintracht Francoforte in una sfida cruciale per il cammino europeo degli azzurri, in particolare dopo il pesante ko sul campo del Psv Eindhoven.

Stando al portale TuttoNapoli, Antonio Conte dovrà rinunciare anche agli ultimi due infortunati, Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola, usciti anzitempo dal match contro i lariani: lo scozzese e l’italiano non si stanno allenando sul campo di Castel Volturno insieme agli altri compagni.

