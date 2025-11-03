Napoli-Eintracht, niente sold out per lo stadio Maradona

Il Napoli e l’Eintracht Francoforte si affronteranno domani allo stadio Maradona di Fuorigrotta, per la quarta gara di Champions League, ma per questa gara non c’è sold out. Il Corriere dello Sport scrive: “Per domani, intanto, siamo ancora lontani da previsioni di classico sold out, complice forse anche l’orario, le 18.45, nel bel mezzo della settimana. Fino a ieri sera, infatti, erano ancora disponibili diversi biglietti per la Tribuna Posillipo, la Tribuna Nisida e per l’anello inferiore di Curve e Distinti. Già esauriti gli altri settori. Vedremo se ci sarà un’accelerata nelle prossime ore per un colpo d’occhio che comunque sarà notevole, come d’abitudine al Maradona e in Champions”.

