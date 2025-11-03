Soccer Football - Serie A - Napoli v Fiorentina - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - May 7, 2023 Napoli fans celebrate after the match REUTERS/Ciro De Luca La festa dei tifosi napoletani per lo scudetto allo stadio Maradona domenica scorsa. L’intera città è stata invasa dall’euforia a motivo del successo sportivo Reuters
NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli-Eintracht, niente sold out per lo stadio Maradona

By Emilia Verde
0

Il Napoli e l’Eintracht Francoforte si affronteranno domani allo stadio Maradona di Fuorigrotta, per la quarta gara di Champions League, ma per questa gara non c’è sold out. Il Corriere dello Sport scrive: “Per domani, intanto, siamo ancora lontani da previsioni di classico sold out, complice forse anche l’orario, le 18.45, nel bel mezzo della settimana. Fino a ieri sera, infatti, erano ancora disponibili diversi biglietti per la Tribuna Posillipo, la Tribuna Nisida e per l’anello inferiore di Curve e Distinti. Già esauriti gli altri settori. Vedremo se ci sarà un’accelerata nelle prossime ore per un colpo d’occhio che comunque sarà notevole, come d’abitudine al Maradona e in Champions”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, prevista per oggi la rifinitura dopo la conferenza stampa

News

Politano non segna da marzo scorso, i minuti accumulati però sono tanti

News

Napoli senza Gilmour, De Bruyne, Lukaku, ma si prova a recuperare Spinazzola

News

Questa sera a “Calcio Sprint” Claudio De Rosa su Radio Ibr Scampia

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.