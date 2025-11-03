Napoli-Eintracht, le ultime

Non c’è tempo per il Napoli di un inviperito Conte di fermarsi a riflettere sul pareggio col Como, domani si riscende in campo e davanti ci sono i tedeschi dell’Eintracht di Francoforte. Non è una prima volta: gli azzurri hanno già affrontato i tedeschi negli ottavi di finale della Champions League del 2022/2023, che vide passare gli azzurri sia in terra tedesca (0-2) che al Maradona (3-0) consentendo agli uomini dell’allora tecnico Spalletti il primo storico passaggio ai quarti di finale della competizione.

Quando si gioca

Il Napoli tornerà a giocare al Maradona, per la seconda gara di fila cercando di tenere in piedi la striscia di imbattibilità che ormai dura da 17 incontri. L’incontro è fissato per il 4 novembre alle 18:45. Siamo alla quarta giornata del super girone di Champions, giro di boa del percorso extra confine.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky, ani canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4k. Sarà poi disponibile la diretta streaming tramite Sky Go o Now TV.

Fonte: Il Mattino