Napoli-Eintracht, gli azzurri accelerano in vista della sfida Champions

Il Napoli affronterà domani sera al Maradona l’Eintracht Francoforte, per la quarta gara di Champions League, e la preparazione continua. Il Corriere dello Sport scrive: “Lavoro di scarico, ieri, per i protagonisti di Napoli-Como al Training Center di Castel Volturno. Seduta tecnico-tattica per tutti quelli che sabato non sono entrati in campo o hanno giocato meno. Oggi si accelera in vista della partita di domani contro l’Eintracht Francoforte per la quarta giornata della fase campionato di Champions League”.

