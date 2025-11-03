NewsCalcioRassegna Stampa

Lukaku lavora per rientrare, c'è una data presunta

Rientro a dicembre

By Giuseppe Sacco
0

Romelu Lukaku s’è rivisto sabato sera al Maradona, in veste di spettatore di Napoli-Como, insieme con l’agente Federico Pastorello. Big Rom in borghese è soltanto un primo passo verso il rientro, ormai sempre più vicino dopo l’uscita di scena del 14 agosto, il giorno dell’ultima amichevole estiva contro l’Olympiacos e di un infortunio grave e delicato al retto femorale della coscia sinistra. Una lesione di alto grado che lo ha escluso dalla mischia per due mesi e che lo terrà fuori dai campi per un altro mese almeno: l’obiettivo è rientrare in campo a dicembre, anche se l’agenda dovrà essere aggiornata di volta in volta. Non è ancora stabilito e neanche chiaro se Lukaku riuscirà a rientrare entro la prima o entro la seconda metà del mese, ma a questo punto è certo che punterà a giocare tutte le competizioni, comprese la Champions e la final four di Supercoppa italiana in programma in Arabia Saudita dal 18 al 22 dicembre. Nel frattempo, lavora a Castel Volturno: sprint finale. Fonte: CdS

