NewsCalcioChampions League

LIVE- Jan Fiesser e Arthur Theate in conferenza stampa alla viglia di Napoli-Eintracht Francoforte

Le parole del vice allenatore Jan Fiesser e il difensore Arthur Theate

By Emanuela Menna
0

Premi f5 per aggiornare la pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

Factory della Comunicazione

Oggi è la vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte, gara valida per la 4 giornata di questa prima fase di Champions League. Dopo la conferenza di Antonio Conte, il napolionline.com vi aggiornerà su quella degli avversari tedeschi. Dalla sala stampa di Fuorigrotta, non interverrà l’allenatore Dino Toppmoller, per motivi di salute. Parlerà al suo posto il vice allenatore Jan Fiesser e il calciatore Arthur Theate.

A cura di Emanuela Menna

©️ Riproduzione vietata senza citazione fonte

Potrebbe piacerti anche
News

Serie A, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Genoa

News

Conte: “Il Napoli in alto dà fastidio, in tre mesi solo critiche! Chiedo…

News

ULTIM’ORA – Cambio di programma per la conferenza dell’Eintracht:…

News

Napoli, Lobotka pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo! Scalpitano in…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.