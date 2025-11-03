Live Finale: Vince la Lazio, che sale in zona Europa

Termina con una vittoria la nona giornata di campionato, quella della Lazio in casa contro il Cagliari. Dopo un primo tempo abbastanza bloccato gli uomini di Sarri riescono a sbloccare la partita grazie ad una grande azione individuale di Isaksen. Il Cagliari reagisce e gioca dei buoni 20 minuti centrali della ripresa, salvo poi crollare nel finale. Retropassaggio sciagurato di Prati che mette Zaccagni davanti a Caprile. L’esterno azzurro la mette all’angolino e chiude il match. La Lazio sale a 15 punti, mentre il Cagliari resta pericolosamente a 9 punti.