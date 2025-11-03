NewsCalcioNapoli

Live Finale: Vince la Lazio, che sale in zona Europa

By Lorenzo Capobianco
0

Termina con una vittoria la nona giornata di campionato, quella della Lazio in casa contro il Cagliari. Dopo un primo tempo abbastanza bloccato gli uomini di Sarri riescono a sbloccare la partita grazie ad una grande azione individuale di Isaksen. Il Cagliari reagisce e gioca dei buoni 20 minuti centrali della ripresa, salvo poi crollare nel finale. Retropassaggio sciagurato di Prati che mette Zaccagni davanti a Caprile. L’esterno azzurro la mette all’angolino e chiude il match. La Lazio sale a 15 punti, mentre il Cagliari resta pericolosamente a 9 punti.

