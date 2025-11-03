L’avversario Champions: giovane e temibile dalla cintola in su

Appuntamento Champions domani sera al Maradona. Per l’Eintracht Francoforte momento non facile dopo l’eliminazione dalla Coppa di Germania ai rigori. Sull’avversario degli azzurri, il CdS scrive: “Una squadra che in questo inizio di stagione ha cambiato più volte sistema di gioco, da un 4-2-3-1 a un 3-4-1-2 e a volte a un 3-4-2-1. Al di là della disposizione in campo, i problemi per Toppmöller sono soprattutto in difesa. E a parlare sono i numeri. Undici gol subiti in tre partite di Champions e ben 19 in nove di Bundesliga. Una retroguardia, dove ci sono il belga ex Bologna Theate e il capitano Koch, che ha pagato spesso errori individuali e mancanza di attenzione nei momenti chiave della partita. Dal centrocampo in avanti però la formazione tedesca è temibile soprattutto quando aggredisce l’avversario e riparte in velocità. La squadra di Conte dovrà stare attenta a Knauff, centrocampista offensivo cresciuto nelle giovanili del Borussia Dortmund e protagonista della cavalcata in Europa League nel 2022, e a Burkardt, punta con buone doti tecniche e grande fisico arrivata dal Mainz nell’ultimo calciomercato e che in alternativa a Wahi è il finalizzatore della manovra. In mezzo al campo la coppia tra il più difensivo Skhiri e Larsson è il punto d’equilibrio di una squadra giovane che è cambiata molto nell’ultimo anno, con tante cessione eccellenti, a partire da Ekitike e Marmoush. Chi mancherà per un infortunio muscolare al Maradona sarà il più talentuoso della squadra, il turco nato in Germania, Uzun, classe 2005 che ha segnato 5 gol nelle prime 5 partite di Bundesliga per poi vivere un leggero calo.”

